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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düştü

Söz konusu haftada, Shanxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, yerel paslanmaz çelik fiyatlarını ...

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