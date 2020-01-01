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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi

Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik teklifleri 27 Ekim gününden bu yana değişim göstermeyerek 2.150-2.200$/mt FOB aralığında yer alıyor.

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