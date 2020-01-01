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Çin çıkışlı levha fiyatlarındaki yükseliş eğilimi yavaşlayan talep nedeniyle durdu, yakında yeniden başlayabilir

Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha tekliflerinde fiyatlar Şubat ayı sevkiyatlı olmak üzere 560-565$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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