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Çin çıkışlı levha fiyatlarındaki artış yavaşladı, görünüm hala olumlu

Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatları önceki haftaya kıyasla ortalama 2,5$/mt artarak çoğunlukla 560-565$/mt FOB aralığında duyuldu.

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