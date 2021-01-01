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Çin çıkışlı levha fiyatları zayıf yerel piyasaya rağmen kademeli bir şekilde iyileşiyor

Çin çıkışlı çelik levha teklifleri ortalama 5$/mt artışla Eylül ayı sevkiyatlı olmak üzere 930-940$/mt FOB aralığında duyulmaya başladı.

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