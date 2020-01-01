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Çin çıkışlı levha fiyatları yine önemli oranda arttı, zirve noktasına yaklaşmış olabilir

28 Aralık itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha tekliflerinde fiyatlar önceki haftaya kıyasla ortalama 60-70$/mt arttı.

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