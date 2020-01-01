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Çin çıkışlı levha fiyatları yerel fiyatlardaki artışın ardından keskin bir şekilde yükseldi

22 Şubat itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri Nisan sevkiyatlı olmak üzere 690-700$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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