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Çin çıkışlı levha fiyatları yerel fiyat artışları ve güçlü yuan sayesinde yine keskin bir şekilde yükseldi

23 Kasım itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha tekliflerinde fiyatlar çoğunlukla 555-565$/mt FOB aralığında duyuldu.

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