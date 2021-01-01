﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları vadeli fiyatların artması ve zayıf talep sebebiyle yatay kaldı

Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatları, Şubat ayı sevkiyatlı olmak üzere 820-830$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.