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Çin çıkışlı levha fiyatları tatil dönemi öncesinde değişim göstermedi

in’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatlarının, Kasım ayı sevkiyatlı olmak üzere 910-940$/mt FOB aralığında yer almaya devam ettiği öğrenildi.

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