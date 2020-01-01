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Çin çıkışlı levha fiyatları talebin sağlıklı olmasıyla yükseldi

Çin çıkışlı levha teklifleri 2 Kasım itibarıyla Ocak sevkiyatlı olmak üzere, haftalık 2,5$/mt artışla 520-525$7mt FOB seviyesinde duyuluyor.

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