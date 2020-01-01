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Çin çıkışlı levha fiyatları sabit kaldı, görünüm olumsuz

Çin’den dış piyasalara verilen levha teklifleri, 31 Mayıs’a kıyasla değişmeyerek Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 930-950$/mt FOB aralığında duyuldu.

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