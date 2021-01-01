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Çin çıkışlı levha fiyatları sabit ama piyasa zayıfladı

Bugün itibarıyla Çinli üreticilerin Aralık sevkiyatlı levha ihracat fiyatları, 18 Ekim tarihinde kaydedilen fiyatlara göre ...

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