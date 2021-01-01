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Çin çıkışlı levha fiyatları kısıtlı talebe rağmen yükselmeye devam ediyor

26 Temmuz itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen levha teklifleri, 19 Temmuz’a kıyasla 25$/mt artarak Eylül sevkiyatlı olmak ...

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