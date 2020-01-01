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Çin çıkışlı levha fiyatları keskin artışların ardından yatay seyretti

1 Mart itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri Nisan sevkiyatlı olmak üzere 690-700$/mt FOB aralığında duyulmaya devam etti.

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