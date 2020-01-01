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Çin çıkışlı levha fiyatları kademeli bir şekilde düşmeye başladı, bu seyrin devam etmesi bekleniyor

24 Mayıs itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 1.015-1.040$/mt FOB aralığında duyuldu.

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