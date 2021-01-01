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Çin çıkışlı levha fiyatları iç piyasaya yönelik tahminlerin olumsuz olmasına bağlı düştü

Çin çıkışlı çelik levha teklifleri, ortalama 10$/mt düşüşle Eylül ayı sevkiyatlı olmak üzere 920-940$/mt FOB aralığına geriledi.

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