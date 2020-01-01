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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları düştü

28 Haziran itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen levha teklifleri, 21 Haziran’a kıyasla ortalama 15$/mt düşerek Ağustos ...

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