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Çin çıkışlı levha fiyatları alıcıların temkinli davranmasına rağmen artmaya devam ediyor

Çin çıkışlı çelik levha teklifleri ortalama 10$/mt artışla Ekim ayı sevkiyatlı olmak üzere 940-950$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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