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Çin çıkışlı levha fiyatları alıcıların tedbirlerine rağmen istikrarlı bir şekilde artıyor

15 Mart itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri, Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 720-740$/mt FOB aralığında duyuldu.

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