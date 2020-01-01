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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yüksek vadeli ve yerel fiyatlar ile düşük arz nedeniyle daha da arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, geçen haftaki keskin artışın ardından yükselmeye devam etti.

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