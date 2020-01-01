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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yerel piyasadaki arzın artması nedeniyle sertçe düştü

Geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri, önceki hafta kaydedilen düşüşün ardından yine geriledi ancak bu haftaki düşüş çok daha sertti.

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