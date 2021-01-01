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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay seyretti, satıcılar iç piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişim göstermeyerek Kasım ayı sevkiyatlı olmak üzere 1.070-1.100$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti.

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