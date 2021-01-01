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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları sabit, satış zorunluluğu olan tedarikçiler indirim yapıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen galvanizli sac teklifleri yatay bir seyir izledi. ...

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