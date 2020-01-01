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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları güçlü yerel piyasa ve sınırlı arz sayesinde keskin bir şekilde yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, geçen haftaki artışın ardından keskin bir şekilde yükseldi.

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