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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları güçlü iç piyasa ve kısıtlı arz nedeniyle yeniden arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen galvanizli sac teklifleri, önceki haftaki artışın ardından tekrar yükseldi.

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