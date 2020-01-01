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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları daha da arttı fakat önümüzdeki günlerde yatay seyredebilir

Son birkaç günde Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, bu haftanın başında görülen keskin artışın ardından daha da yükseldi.

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