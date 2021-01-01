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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları baskı altında, ancak satıcılar aktif değil

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, satıcıların aktif olarak teklif vermemesi ve mevcut piyasa koşullarında fiyatlarını ...

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