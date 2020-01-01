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Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları arttı, ihracat vergisi iadesine dair açıklama hala bekleniyor

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, Çin’de yerel fiyatlar ve vadeli sıcak sac fiyatlarında görülen artışlar sayesinde yükseldi.

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