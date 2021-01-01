﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları, yerel tekliflerin toparlanmasıyla yatay seyretti

Bugün itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla yatay seyrederek Ocak ayı ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.