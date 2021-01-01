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Çin çıkışlı çelik levha fiyatları talebin zayıf seyretmeye devam etmesine bağlı düştü

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları, Asya’daki ve uzak piyasalardaki talebin zayıf seyretmesine bağlı olarak düşüş gösterdi.

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