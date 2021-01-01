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Çin çıkışlı çelik levha fiyatları iç piyasadaki durgunluk nedeniyle yatay seyretti

Bugün itibarıyla Çinli çelik üreticilerinden dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri, 11 Ekim tarihine kıyasla yatay ...

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