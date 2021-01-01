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Brezilya’nın soğuk sac ithalatında referans fiyat değişti

Yerel bir tüccara göre, Brezilya’da soğuk sac ithalatı için yapılan pazarlıklar 1.150-1.200$/mt CFR aralığından gerçekleşiyor.

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