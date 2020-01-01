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Brezilya’nın slab ihracat teklifleri Tubarao’daki yüksek fırının yeniden faaliyete başlamasına rağmen sabit kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Brezilya’nın dış piyasalara verdiği baz kalite slab teklifleri değişmedi.

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