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Brezilya’nın slab ihracat fiyatları sertçe yükseldi

Brezilya’dan global piyasaya verilen slab tekliflerinde referans fiyatlar, tüm ülkelerde talebin artmasıyla birlikte sert bir şekilde yükseldi.

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