﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın iç ve dış piyasalara verdiği galvanizli sac teklifleri yükseldi

Brezilya çıkışlı 4,75 mm kalınlığında G40 kalite galvanizli sac için referans fiyatı 820$/mt FOB seviyesinde yer alıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.