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Brezilya’nın galvanizli sac ihracat fiyatları sabit kaldı, yerel fiyatlar düştü

Brezilya çıkışlı 4,75 mm kalınlığında G40 kalite galvanizli sac için referans fiyatlar son iki aydır aynı.

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