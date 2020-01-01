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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın Ağustos sevkiyatlı slab ihracatı için hedef fiyatı yükseldi

Brezilyalı slab üreticileri ABD’ye Temmuz sevkiyatlı olmak üzere çoğunlukla 950$/mt FOB seviyesinden satış yaptı.

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