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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı üreticiler ABD’ye verdikleri slabda hedef fiyatını artırdı

Brezilyalı üreticiler, baz ticari kalite slab için Haziran teslimli olmak üzere ABD’nin Doğu Kıyısı’na 849$/mt CFR seviyesini hedefliyor.

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