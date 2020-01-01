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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı üretici ABD için hedef slab fiyatını yine artırdı

Brezilyalı bir slab üreticisi, Haziran sevkiyatlı olmak üzere ABD’nin Doğu Kıyısı’na 914$/mt CFR seviyesinden teklif vermeyi düşünüyor.

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