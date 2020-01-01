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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticilerinin müşterileri “bekle-gör” tutumu sergiliyor

Brezilyalı slab üreticileri, diğer bölgelerdeki fiyatların düşmesi umuduyla görüşmeleri erteleyen ABD’li müşterilerine satış yapmakta zorlanıyor.

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