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Brezilyalı slab üreticileri ihracat fiyatlarını tekrar yükseltti

Piyasa kaynaklarına göre, Brezilyalı slab üreticileri Mart ve Nisan sevkiyatları için daha yüksek fiyatlardan satış yapmayı ...

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