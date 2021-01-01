﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticileri Ekim sevkiyatlı bağlantılar için hedef fiyatını korudu

Brezilya çıkışlı baz ticari kalite slab için Ekim sevkiyatlı olmak üzere verilen teklifler 920-935$/mt FOB aralığında kaydedildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.