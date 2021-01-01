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Brezilyalı slab üreticileri bekle-gör politikası izliyor

Ekim ayı sevkiyatlı satışlarının ardından, Brezilyalı slab üreticiler henüz Kasım sevkiyatlı satışlara başlamadı. Piyasa ...

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