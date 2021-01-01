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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı bir slab üreticisi ABD’ye Ekim ayı için ilk satışını yaptı

Brezilyalı bir üretici, Ekim ayında başlayan kota döneminin ilk satışı olarak ABD’deki müşterisine 50.000 mt slab satışı gerçekleştirdi.

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