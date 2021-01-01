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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan verilen slab teklifleri değişmedi

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Brezilyalı slab üreticileri ABD ...

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