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Brezilya’dan Asya ve ABD’ye verilen slab teklifleri yükselirken, Avrupa’ya verilen teklifler değişmedi

Brezilyalı slab üreticilerinin Asya ve ABD'ye verdiği baz ticari kalite slab teklifleri yükseldi.

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