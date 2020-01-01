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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan ABD’ye verilen slab teklifleri arttı

En az bir Brezilyalı slab üreticisi ABD’nin Doğu Kıyısı’nda yer alan bir müşterisine 947$/mt CFR seviyesinden bir satış gerçekleştirdi.

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