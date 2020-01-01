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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan ABD’ye verilen slab referans fiyatı yeni bağlantıda arttı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya’dan ABD’li bir müşteriye 980$/mt FOB seviyesinden bir slab satışı yapıldı.

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