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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan ABD’ye verilen slab fiyatları yine düştü

Brezilyalı üreticiler tarafından ABD’nin Doğu Kıyısı’na yapılan baz ticari kalite slab satışları 816$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti.

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